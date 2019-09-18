Россия снова сократила инвестиции в госдолг США

В июле Россия сократила свои инвестиции в казначейские обязательства минфина США почти на $2 млрд по сравнению с июнем. Таким образом, сокращение вложений в госдолг Соединенных Штатов, начатое в 2018 году, продолжается.

Инвестиции в краткосрочные бумаги UST, составлявшие в июне $5,552 млрд, сократились до $2,262 млрд, передает «Интерфакс».

Крупнейшим держателем американских долговых обязательств второй месяц подряд остается Япония. Она нарастила портфель почти до $1,131 трлн. Китай, лидировавший ранее, сократил вложения до $1,1 трлн.

Ранее в сентябре стало известно, что дефицит американского бюджета превысил $1 трлн впервые с 2012 года. Комитет по федеральному бюджету США опасается, что к 2028 году уровень дефицита может удвоиться.