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Россия снова сократила инвестиции в госдолг США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В июле Россия сократила свои инвестиции в казначейские обязательства минфина США почти на $2 млрд по сравнению с июнем. Таким образом, сокращение вложений в госдолг Соединенных Штатов, начатое в 2018 году, продолжается.

Инвестиции в краткосрочные бумаги UST, составлявшие в июне $5,552 млрд, сократились до $2,262 млрд, передает «Интерфакс».

Крупнейшим держателем американских долговых обязательств второй месяц подряд остается Япония. Она нарастила портфель почти до $1,131 трлн. Китай, лидировавший ранее, сократил вложения до $1,1 трлн.

Ранее в сентябре стало известно, что дефицит американского бюджета превысил $1 трлн впервые с 2012 года. Комитет по федеральному бюджету США опасается, что к 2028 году уровень дефицита может удвоиться.

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