Прямой эфир

Назван замедляющий старение фрукт

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайские ученые пришли к выводу, что фрукт архат способен замедлять процессы старения в организме. Итоги их исследования опубликованы в журнале The American Journal of Chinese Medicine.

Специалисты в течение 10 месяцев кормили архатом лаборатоных мышей и наблюдали за их состоянем здоровья.

Выяснилось, что этот фрукт активирует функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, которые способствуют возникновению и регенерации клеток крови.

«На основании этих результатов мы пришли к выводу, что употребление в пищу плодов архата может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток», - цитирует Медикфорум исследователей.

Архат растет в основном в Таиланде и Китае. Он представляет собой один из видов лиан, а по вкусу напоминает дыню. Плоды архата богаты антиоксидантами и витаминами.

8 сентября были названы самые полезные и вредные продукты для мозга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019