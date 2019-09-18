Назван замедляющий старение фрукт

Китайские ученые пришли к выводу, что фрукт архат способен замедлять процессы старения в организме. Итоги их исследования опубликованы в журнале The American Journal of Chinese Medicine.

Специалисты в течение 10 месяцев кормили архатом лаборатоных мышей и наблюдали за их состоянем здоровья.

Выяснилось, что этот фрукт активирует функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, которые способствуют возникновению и регенерации клеток крови.

«На основании этих результатов мы пришли к выводу, что употребление в пищу плодов архата может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток», - цитирует Медикфорум исследователей.

Архат растет в основном в Таиланде и Китае. Он представляет собой один из видов лиан, а по вкусу напоминает дыню. Плоды архата богаты антиоксидантами и витаминами.

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