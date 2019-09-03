Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

По ее словам, отказаться можно от анализа на лептин — гормон, отвечающий за энергетический обмен в организме. Низкий уровень лептина может вызывать чувство голода и, как следствие, переедание и ожирение.

Уфимцева указала, что лекарства от такого состояния всё равно нет, а переедание и так указывает на снижение лептина.

Второй бесполезный анализ — на уровень кортизола. Часто его берут у женщин, которые готовятся к ЭКО. При этом результаты проверки будут всегда сомнительны, так как на уровень кортизола может повлиять даже небольшой стресс или элементарное несоблюдение правил подготовки к анализу.

Сэкономить можно и на анализах на антитела к вирусу Эпштейна-Барр, цитомегаловирусу и к хеликобактер пилори, пишет газета «Аргументы и факты».

В первых двух случаях эти вирусы 99,9% переносят еще в детстве, соответственно, почти наверняка антитела уже имеются. В вопросе хеликобактер пилори, по словам медика, разумней сделать гастроскопию или взять биопсию.

Еще одним необязательным тестом назван онкомаркер СА125. Этот анализ не дает точный ответ на вопрос, имеется ли у пациентки рак яичников или же результат связан с другими отклонениями в организме.

Кроме того, отказаться можно и от повторного анализа на антитела к тиреотропному гормону (ТТГ). Если у врача есть подозрение на тиреотоксикоз, часто назначают пациенту анализ не только на ТТГ, но и на антитела к нему. Если диагноз подтвердился, проверяться на антитела к гормону больше не нужно.

Седьмой анализ, без которого можно обойтись, — на инсулин и С-пептид. По словам Уфимцевой, данный анализ нужно сдавать один раз, а не каждые полгода, как предлагают некоторые врачи.

Последним излишним анализом врач назвала Beta-Cross laps и остеокальцин. Его сдают при подозрении на остеопороз, однако он всё равно не дает точного ответа о наличии заболевания.

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