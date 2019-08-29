Российские медики провели уникальную операцию на позвоночнике

Российские врачи провели уникальную операцию на поясничном отделе позвоночника. Об этом в среду, 28 августа, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций российского Министерства обороны.

Операция, о которой идет речь, проводилась в России впервые. При ее выполнении медики из нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) имени Бурденко использовали систему эндоскопической хирургии позвоночника и систему задней чрезкожной стабилизации, передает ТАСС.

Такая методика позволяет существенно уменьшить размеры доступа для удаления грыжи диска и передней стабилизации поясничного отдела позвоночника до 1 см, сократить реабилитационно-восстановительный период, уменьшить травматизацию мышечных тканей и корешков спинного мозга, а также снизить риск развития инфекционных осложнений.

Как отмечается, пациент, которому сделали операцию, был выписан из больницы на третьи сутки.

26 апреля сообщалось об уникальной операции по восстановлению зубов, которую провели специалисты группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» в Геленджике. Пациенту полностью восстановили верхнюю челюсть за один день.