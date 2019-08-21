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Врач-диетолог рассказала о простом способе продлить жизнь

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Фото: Depositphotos
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Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева рассказала о том, как продлить жизнь. По ее словам, в этом может помочь уменьшение калорийности потребляемой пищи.

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«Еще в 1930-е годы такие эксперименты проводили на мышах. Одной группе подопытных зверьков снижали калорийность рациона на 30–40%. В итоге они жили на 10–15% дольше, чем вторая группа — мыши на привычном объеме пищи», — рассказала специалист журналистам kp.ru.

По ее словам, в конце прошлого века аналогичное исследование было проведено на обезьянах. Оказалось, что животные, питавшиеся умеренно, к концу жизни были более здоровыми — у них не было зарегистрировано случаев рака и сахарного диабета.

«Если говорить о человеке, то я бы дала такой совет. Когда едите основное блюдо, представьте себе, что будет еще десерт. А потом возьмите и обойдитесь без него», — сказала специалист.

Диетолог также отметила, что заметно укорачивают жизнь так называемые конечные продукты гликирования (КПГ). Именно они запускают в организме процессы, которые приводят к развитию хронического воспаления.

«В результате включается весь каскад возрастзависимых и наиболее распространенных заболеваний: сердечно-сосудистых, диабета, рака, дегенеративных заболеваний типа деменции, паркинсонизма, болезни Альцгеймера», — добавила специалист.

7 августа была названа помогающая в лечении рака диета.

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