Скворцова заявила о дефиците врачей в системе первичной помощи РФ

Нехватка врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в России составляет 25 тыс. специалистов. В сегменте среднего медицинского персонала не хватает 130 тыс. человек, рассказала 20 августа глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

На совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения она сообщила, что в системе работает более 305 тыс. врачей. Несмотря на то что с 2014 года число медиков выросло на 4 тыс., более 25 тыс. специалистов не хватает.

По словам министра, существенного изменения ситуации с дефицитом среднего медицинского персонала пока не удается достичь.

«Что касается среднего персонала — в системе работает более 545 тыс. человек, и здесь пока нам не удалось достигнуть роста среднего медицинского персонала, и дефицит 130 тыс. человек, причем за четыре года он усугубился», — цитирует Скворцову ТАСС.

Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин счел справедливыми жалобы россиян на первичное звено здравоохранения. По его словам, необходимо найти эффективные способы решения проблем, имеющихся в этой сфере.

20 февраля в обращении к Федеральному собранию Владимир Путин также поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет могли получить единовременную выплату при переезде: врачи — 1 млн рублей, фельдшеры — 500 тыс. рублей.