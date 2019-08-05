Глава Новосибирской области вручил медикам ключи от машин скорой помощи

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил медикам ключи от восьми новых автомобилей скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Шесть машин отправятся в районные больницы – Колыванскую, Убинскую, Чистоозерную, Коченевскую, Черепановскую, Куйбышевскую. Еще две предназначены для областного медтранса, пишет VN.ru.

По словам главы региона, в 2019 году планируется приобрести 35 машин «скорой».

Обновление автопарка происходит в плановом порядке в рамках областной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы» нацпроекта «Здравоохранение».