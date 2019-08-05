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Глава Новосибирской области вручил медикам ключи от машин скорой помощи

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Фото: Правительство Новосибирской области/nso.ru
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил медикам ключи от восьми новых автомобилей скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Шесть машин отправятся в районные больницы – Колыванскую, Убинскую, Чистоозерную, Коченевскую, Черепановскую, Куйбышевскую. Еще две предназначены для областного медтранса, пишет VN.ru.

По словам главы региона, в 2019 году планируется приобрести 35 машин «скорой».

Обновление автопарка происходит в плановом порядке в рамках областной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы» нацпроекта «Здравоохранение».

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