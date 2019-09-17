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Иран отказался от любых переговоров с США

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Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl
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Иран не будет вести никакие переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер страны Али Хаменеи.

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«Официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», — цитирует его ТАСС.

Переговоры с Вашингтоном означали бы успех американской политики угроз и давления на Иран, отметил Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп 16 сентября заявил, что Соединенные Штаты считают виновником атаки на НПЗ в Саудовской Аравии Иран, однако хотели бы избежать конфликта с ним. При этом он допустил вероятность военного ответа на атаку и сообщил, что для перехода к решительным мерам стране требуется только подтверждение информации от Эр-Рияда.

В ночь на 14 сентября на двух нефтеперерабатывающих заводах госкомпании Saudi Aramco в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Арабская коалиция также обвинила в случившемся Иран. МИД исламской республики назвал заявления о причастности страны к случившемуся ложью.

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