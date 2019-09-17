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В России не исключили возможности войны между Ираном и США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Совете Федерации выразили обеспокоенность тем, что недавние события на нефтяном предприятии Saudi Aramco, где произошел пожар, могут спровоцировать военное противостояние между США и Ираном.

Доказательств того, что атаку произвел Иран — совершенно нет. Однако американский госсекретарь Майк Помпео сразу же обвинил в этом Тегеран.

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, силовой сценарий вполне реален.

«Американцы должны сто раз подумать, прежде чем нанести ракетный удар и отрезать себе пути к отступлению», — выразил он мнение.

Он также подчеркнул, что Россия попытается сплотить мировое сообщество и примирить стороны, вместо того, чтобы заниматься чью-то сторону.

Востоковед Роланд Биджамов заподозрил, что подобные взрывы на нефтяном объекте на руку самим же Штатам, которые закрою сделку по продаже саудитам оружия на $110 млрд, и таким образом смогут избежать сопротивления в конгрессе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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