Жители поселка Синдор в Коми жалуются на нашествие медведей

Минприроды Коми выпустило очередной приказ о регулировании численности медведей в Княжпогостском районе. Отстрелу до 30 октября подлежат две особи, которые замечены в поселке Синдор с населением более 2 тыс. человек.

Местные жители в этом году переживают настоящее нашествие хищников. Медведи спокойно бродят по территории поселка и держат в страхе людей. 28 августа хищник разрыл могилу покойника, которого похоронили за четыре дня до этого, пишет ИА «Комиинформ».

Из-за отсутствия опытных охотников решением вопроса занимались полицейские. Возле населенных пунктов были расставлены приманки с мясом, однако медведи их игнорируют и идут на огороды. На данный момент в районе Синдора ходят четыре косолапых, в том числе детеныши.

10 июля сообщалось о том, что в одном из сел Хабаровского края медведь забрался в дом, в котором в тот момент находились мужчина с ребенком. Зверя удалось спугнуть, он убежал. Никто не пострадал.