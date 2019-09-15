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Появилось видео нападения разъяренной медведицы на семью в Забайкалье

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Фото: TASS/DPA/Lino Mirgeler
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В Кыринском районе Забайкальского края разъяренная медведица напала на припаркованный автомобиль, в котором находилась семья с четырехлетним ребенком. Видео инцидента в воскресенье, 15 сентября, опубликовало издание mk.ru.

По словам читинки Ирины Морозовой, она вместе с мужем и ребенком возвращались из небольшого села Тарбальджей. По дороге они решили остановиться у одноименной реки, чтобы отдохнуть и перекусить.

«Мы достали фрукты и другие продукты. Положили их на крышку капота машины. Вдруг услышали рев вдалеке», — рассказала женщина.

По ее словам, после этого они увидели бегущую медведицу. Семья быстро побежала к машине и буквально в последний момент они успели закрыть двери машины. Читинка отметила, что им удалось спастись благодаря пакетам с едой, которые посыпались с капота машины и отвлекли медведицу.

Ранее в сентябре жительница Якутии прогнала напавшего на нее медведя криком.

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