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Патриарх Кирилл заявил о конце разделения Русской церкви за рубежом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что воссоединение «русского экзархата с РПЦ закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом. Об этом 15 сентября сообщает «РИА Новости».

«Реализация этого прошения закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом и разделения русских, живущих за границей. И то, что это произошло в первый день церковного нового года, помогает понять, что это воссоединение — навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит», — рассказал патриарх.

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В воскресной проповеди после литургии в храме святой равноапостольной княгини Ольги в Останкино он отметил, что это «не просто церковное деяние — это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа».

Ранее, 14 сентября, Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви. Священный синод принял в состав Русской церкви главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, а также всех клириков и приходы, желающие последовать его примеру.

7 сентября сообщалось, что русские приходы в Западной Европе не смогли принять решение о присоединении к Московскому патриархату, несмотря на то что около 58% членов генассамблеи Архиепископии русских православных церквей высказались за присоединение.

10 августа Русская православная церковь изложила условия для принятия «русского экзархата».

В ноябре 2018-го Священный синод Вселенского патриархата принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе. В Константинополе объяснили это желанием «укрепить связи с Архиепископией русских приходов».

В связи с этим Русская православная церковь предложила русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в юрисдикцию Московского патриархата. Спустя месяц Священный синод РПЦ принял решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже и экзархат в Юго-Восточной Азии.

Отношения между Московским и Константинопольским патриархатами обострились в начале октября прошлого года после решения последнего предоставить автокефалию неканонической православной церкви на Украине. Вселенский патриарх Варфоломей отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и подписал томос об автокефалии «новой украинской церкви». В ответ синод Русской церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории церкви.

Экзархат — особая административно-территориальная единица, находящаяся в другой стране. Западноевропейский экзархат русской традиции, образованный в 1931 году приходами, вышедшими из юрисдикции Русской церкви, входит в состав Константинопольского патриархата.

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