В РПЦ назвали воссоединение с частью «русского экзархата» историческим решением

Присоединение Архиепископии западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ) — это историческое событие, которое завершает процесс преодоления церковных разделений за рубежом. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Сегодня произошло историческое событие. Как сказано в решении Синода, это событие завершает процесс преодоления церковных разделений зарубежья, которые были порождены революцией и Гражданской войной», — приводит его слова «РИА Новости».

Однако на сегодняшний день неизвестно, как много приходов перейдет в состав Русской православной церкви.

Ранее 14 сентября Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви. Священный синод принял в состав Русской церкви главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, а также всех клириков и приходы, желающие последовать его примеру.

7 сентября сообщалось, что русские приходы в Западной Европе не смогли принять решение о присоединении к Московскому патриархату, несмотря на то что около 58% членов генассамблеи Архиепископии русских православных церквей высказались за присоединение.

10 августа Русская православная церковь изложила условия для принятия «русского экзархата».

В ноябре 2018-го Священный синод Вселенского патриархата принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе. В Константинополе объяснили это желанием «укрепить связи с Архиепископией русских приходов».

В связи с этим Русская православная церковь предложила русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в юрисдикцию Московского патриархата. Спустя месяц Священный синод РПЦ принял решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже и экзархат в Юго-Восточной Азии.

Отношения между Московским и Константинопольским патриархатами обострились в начале октября прошлого года после решения последнего предоставить автокефалию неканонической православной церкви на Украине. Вселенский патриарх Варфоломей отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и подписал томос об автокефалии «новой украинской церкви». В ответ синод Русской церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории церкви.

Экзархат — особая административно-территориальная единица, находящаяся в другой стране. Западноевропейский экзархат русской традиции, образованный в 1931 году приходами, вышедшими из юрисдикции Русской церкви, входит в состав Константинопольского патриархата.