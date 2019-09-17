Ставки на спирт: госзакупки медицинского этанола выросли на четверть

Объемы госзакупок медицинского спирта для больниц и поликлиник в первом полугодии 2019-го выросли на четверть. Об этом свидетельствует статистика компании DSM Group, с которой ознакомились «Известия». Основной причиной такой «запасливости» врачей может быть ожидание подорожания антисептика: с 19 сентября власти обязали производителей этанола приобрести новые счетчики для контроля за продукцией, и это может повысить её стоимость.

В январе–июне российские больницы и поликлиники купили 11,3 млн упаковок этилового спирта. Это на 25,1% больше, чем в первом полугодии 2018-го, говорится в материалах DSM Group. Речь в исследовании идет о субстанции любой крепости — 90%, 70%, 60%. Если измерять объем продаж в литрах, рост чуть менее значительный: с 1,4 млн л до 1,7 млн, или на 21,9%. Потратили на госзакупки медицинского спирта в первом полугодии 2019-го 224,4 млн рублей — на 7,2% больше, чем год назад. Средняя оптовая цена за литр снизилась со 149 до 131 рубля, следует из данных аналитиков.

Больницы могли нарастить закупки спирта в ожидании подорожания препарата, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. 19 сентября 2019 вступает в силу приказ Минфина о технических требованиях к специальным счетчикам для производства в том числе медицинского спирта. Новые приборы будут измерять его концентрацию и объем в фармсубстанции.

Ужесточение требований связано с борьбой с нелегальным алкоголем: медицинский спирт стал основным сырьем для производства суррогатов, заявлял ранее замглавы Росалкогольрегулирования Владислав Заславский. Он отмечал, что в ходе проверок служба постоянно находит у нелегальных производителей канистры с медицинским спиртом, акциз с которого, конечно, не платится.

В пресс-службе Минздрава оперативно не ответили на вопрос «Известий» о том, с чем связан рост закупок спирта. В Минфине не сказали, прогнозируют ли подорожание этанола.

Опасения по поводу повышения цен на спирт беспочвенны, заверил руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. О решении властей насчет счётчиков стало известно примерно за год, и летом большинство производителей медицинского этанола действительно их поставили. Однако это разовые расходы, и благодаря тому что на закупку оборудования было много времени, появилась возможность разделить издержки на большее количество продукции. Соответственно, если прибавка в цене и будет, то незначительная, резюмировал специалист.

Рост оптовой и розничной стоимости спирта сдерживает государство, напомнил юрист Владимир Черный, специализирующийся на фармацевтической отрасли. Этанол входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Цены на все медикаменты из этого списка устанавливают региональные власти. Они принимают решение, какой может быть максимальная цена завода и устанавливают предельные надбавки для оптовых и розничных продавцов. Например, в Москве спирт от производителя стоит примерно от 72 до 205 рублей за литр в зависимости от объема тары и градуса, следует из госреестра цен на ЖНВЛП.

Руководство медучреждений всегда старается планировать закупки и спирта, и лекарств с запасом, рассказала главврач московского госпиталя для ветеранов войн № 2 Вера Шастина. Одной из причин заказа большего количества этанола может быть рост числа пациентов, считает она.

— Надо смотреть ситуацию по каждой клинике. У нас, например, увеличивается оборот койки — то есть за год мы лечим больше пациентов, чем раньше. Конечно, и спирта, и таблеток требуется больше, — сказала Вера Шастина.

В ближайшие годы можно ожидать снижения закупок этанола для больниц, предположил в беседе с «Известиями» заведующий лабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виталий Омельяновский. Всё больше медучреждений переходит на специальные уже готовые спиртовые салфетки, пояснил он. Хотя по-старинке использовать спирт и вату, конечно дешевле, но далеко не так удобно, заметил специалист.

Как писали «Известия», ранее российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных. В первом полугодии 2019-го лечебные учреждения приобрели противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов на 35,9 млрд рублей. При этом закупки всех препаратов остальных категорий (за исключением онкологических) сократились на 4% в денежном выражении.