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Украина снова решила купить у США противотанковые комплексы Javelin

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Фото: Global Look Press/US Army
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Минобороны Украины планирует в 2019 году снова купить у США противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним. Об этом 13 сентября информирует «РИА Новости» со ссылкой на агентство УНН, в распоряжении которого оказалось сообщение украинского министерства.

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«Министерством обороны Украины начиная с 2019 года запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS (программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств)», — говорится в сообщении ведомства.

Точное число комплексов и сумма сделки не называются. Вопрос контроля применения украинской стороной Javelin со стороны США засекречен.

После госпереворота в 2014 году Украина активизировала военное сотрудничество с Соединенными Штатами. После начала силовой операции в Донбассе американцы стали оказывать военную помощь украинским вооруженным силам. Власти США в 2017 году одобрили поставки оружия Киеву, включая Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину. В свою очередь Россия считает, что это может привести к эскалации конфликта в Донбассе.

В июне текущего года сенат конгресса США одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине, в том числе на покупку летального вооружения. В начале августа временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил о просьбе Украины продать больше Javelin.

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