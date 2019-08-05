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Киев попросил Вашингтон продать больше ракетных комплексов Javelin

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Фото: Global Look Press/US Army
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Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Киев запросил у США еще больше ракетных комплексов Javelin. Об этом он рассказал в беседе с радио «Свобода» в понедельник, 5 августа.

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Американский дипломат отметил, что решение о запросе дополнительных ракетных комплексов было принято в оборонительных целях.

29 мая спецпредставитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение Киеву. По его словам, Украина имеет полное право на самооборону, поэтому Штаты готовы работать с ней «так же, как и с другими странами в мире».

6 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у США больше вооружений. В марте Вашингтон уже заявил о вероятности поставок Киеву систем противовоздушной и береговой обороны, а также дополнительных ракетных комплексов Javelin.

Вашингтон поставляет Киеву летальное оружие с 2017 года. Россия неоднократно отмечала, что такая «поддержка» может привести к эскалации конфликта в Донбассе, где украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, отказавшихся признавать итоги госпереворота в Киеве.

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