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США продолжат поставлять оружие на Украину

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Фото: Global Look Press/Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com
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Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер 28 мая заявил, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение Киеву.

По его словам, Украина имеет полное право на самооборону, поэтому Штаты готовы работать с ней «так же, как и с другими странами в мире».

Кроме этого, американские власти будут консультироваться с Киевом по поводу будущих поставок оружия.

18 мая сообщалось, что власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.

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