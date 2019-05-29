США продолжат поставлять оружие на Украину

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер 28 мая заявил, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение Киеву.

По его словам, Украина имеет полное право на самооборону, поэтому Штаты готовы работать с ней «так же, как и с другими странами в мире».

Кроме этого, американские власти будут консультироваться с Киевом по поводу будущих поставок оружия.

18 мая сообщалось, что власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.