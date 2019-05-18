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США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия

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Фото: TASS/DPA/Friso Gentsch
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Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия. Речь идет о внесении изменений в стартовавшую в 2018 году Европейскую программу стимулирования рекапитализации (ERIP), пишет Defense One.

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По данным издания, в рамках этой программы Хорватия уже получила $25 млн на покупку американских боевых машин пехоты (БМП), а Словакия — $50 млн на новые вертолеты. По словам представителя Госдепа, сейчас в программе могут участвовать только шесть стран, и в ближайшем будущем планируется снять ограничение для других государств, передает «Газета.ру».

«Наша цель состоит в том, чтобы помочь нашим партнерам избавиться от зависимости от российских поставок», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

12 мая сообщалось, что на одном из военных полигонов в США были замечены российские ЗРК С-300ПТ. Издание Defence Blog писало, что американские военные часто используют на учениях системы ПВО в «российском стиле», чтобы добавить маневрам реализма. Это могут быть как настоящие боевые машины и установки, так и стилизованные под них.

Редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что зенитно-ракетные комплексы С-300ПТ «земля–воздух», обнаруженные в США, могли попасть туда с Украины.

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