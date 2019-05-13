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Эксперт объяснил появление у американских военных российских С-300

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Советские зенитно-ракетные комплексы С-300ПТ «земля–воздух», обнаруженные в США, могли попасть туда из Украины, заявил в воскресенье, 12 мая, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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По его словам, украинская сторона при президенте Петре Порошенко в рамках секретной программы сотрудничества между Киевом и Вашингтоном предоставила американским военным доступ к образцам военной техники времен СССР. В числе этих образцов есть С-300.

Коротченко отметил, что эти системы разрабатывались еще в 1980-х годах и поэтому не несут о российском вооружении никаких секретных сведений, передает «РИА Новости».

Ранее в этот же день стало известно, что на одном из военных полигонов в США были замечены российские ЗРК С-300ПТ. Издание Defence Blog сообщило, что американские военные часто используют на учениях системы ПВО в «российском стиле», чтобы добавить маневрам реализма. Это могут быть как настоящие боевые машины и установки, так и стилизованные под них.

Система С-300ПТ предназначена для защиты административных, промышленных и военных зданий и объектов от всех видов воздушных ударов, была впервые развернута СССР в 1979 году.

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