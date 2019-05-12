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На полигоне в США заметили российскую С-300

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Советский зенитно-ракетный комплекс С-300ПТ «земля-воздух» заметили на одном из военных полигонов в США, сообщает Defence Blog в воскресенье, 12 мая.

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Спутниковые снимки с ЗРК были опубликованы в социальных сетях неким «военным энтузиастом», пишет издание. На фото показан командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки.

Точное местонахождение ЗРК неизвестно. Также не ясно, являются ли эти компоненты С-300ПТ настоящими, отмечает «Газета.ру».

По данным портала, американские военные часто используют на учениях системы ПВО в «российском стиле», чтобы добавить маневрам реализма. Это могут быть как настоящие боевые машины и установки, так и стилизованные под них.

Система С-300ПТ предназначена для защиты административных, промышленных и военных зданий и объектов от всех видов воздушных ударов. была впервые развернута СССР в 1979 году.

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