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Украинских полицейских вооружат пистолетами-пулеметами

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украинских полицейских обеспечат пистолетами-пулеметами МР5. Об этом 15 мая сообщает «Апостроф» со ссылкой на слова главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Чиновник подчеркнул, что до сих пор украинские полицейские несли службу с боевым автоматом Калашникова, однако, по его мнению, он предназначен для того, чтобы уничтожать преступника, а новый вид оружия носит превентивный характер.

«Полицейский, который использует оружие как крайнюю меру, должен остановить правонарушителя, дать ему право на жизнь, а затем привлечь его к уголовной ответственности», — приводит слова Князева RT.

В конце марта 2019 года на Украине заявили о создании электромагнитного оружия, способного вывести из строя радиоэлектронную аппаратуру противника.

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