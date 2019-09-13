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В правительстве отметили невозможность отмены 8-часового рабочего дня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Отменить восьмичасовой рабочий день невозможно. С таким заявлением выступил вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко.

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По его словам, регулирование трудового процесса, в том числе и продолжительность рабочего дня, относится к действующему законодательству России и прописана в Трудовом кодексе, поэтому отмена устаревших советских нормативных актов ничего не изменит, пишет «РИА Новости».

«Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики», — сказал Чуйченко, указав, что подобные вопросы не являются прерогативой правительства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 11 сентября, подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Оно должно быть реализовано до конца текущего года.

Речь идет о реформе надзорной деятельности, предусматривающей отмену всех устаревших требований к бизнесу. Предполагается, что эта мера упростит работу предпринимателей и станет стимулом для развития деловой активности в стране.

В число прекращающих действовать актов Советского Союза входят, в частности, следующие: о восьмичасовом рабочем дне; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках.

4 июня Медведев утвердил дорожную карту по реализации механизма «регуляторной гильотины». Планом, в частности, предусматривается подготовка нового закона о контрольно-надзорной деятельности, новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, актуализация и систематизация обязательных требований, в том числе в отдельных сферах.

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