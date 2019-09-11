Медведев поручил прекратить действие нормативных актов СССР и РСФСР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 11 сентября, подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Оно должно быть реализовано до конца текущего года, заявил глава правительства в эфире канала «Россия 24».

В 2017 году часть документов была признана утратившими силу и не действующими. Речь идет в том числе о постановлениях 1929–1989 годов, потерявших свою актуальность.

Речь идет о реформе надзорной деятельности, предусматривающей отмену всех устаревших требований к бизнесу. Предполагается, что эта мера упростит работу предпринимателей и станет стимулом для развития деловой активности в стране, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В число прекращающих действовать актов Советского Союза входят, в частности, следующие: о семичасовом рабочем дне; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках, уточняет телеканал «360».

В перечень актов РСФСР, в числе прочих, включены постановления об утверждении должностных окладов членам экипажей судов речного флота с дистанционным управлением; о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ и другие.

Также Медведев заявил, что у России есть необходимые ресурсы для достижения темпов развития экономики.