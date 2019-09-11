Медведев рассказал о темпах развития экономики РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ имеет необходимые ресурсы для достижения темпов развития экономики. Об этом он рассказал в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

По словам Медведева, на сегодняшний день «раскручиваются» все национальные проекты, а кабмин готовит прогноз социально-экономического развития России.

«Причем прогноз этот будет, как я понимаю, включать в себя два сценария: один оптимальный, а второй более сложный», — подчеркнул премьер.

По его словам, на темпы роста экономики влияет не только российский кабмин, но и ситуация в мировой экономике. В качестве примера он привел различные проблемы, в том числе торговые войны, а также санкции, которые продолжают действовать в отношении РФ.

6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что каждый пятый рубль российская экономика получает благодаря Москве. По его словам, мегаполисы, подобные Москве, являются локомотивами развития экономики своих стран.

Собянин подчеркнул, что Москва ежегодно перечисляет в государственную казну около 2 трлн рублей налогов и сборов, включая фонды, что позволяет выравнивать бюджетную обеспеченность других регионов. Он добавил, что столица также создает около 2 млн рабочих мест в Подмосковье и еще 3,5 млн — в других регионах.