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Опрос показал отношение работодателей к четырехдневной рабочей неделе

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Фото: Depositphotos
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Подавляющее большинство российских работодателей (76%) не планируют переходить на четырехдневную рабочую неделю. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

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Переход на такой график в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей. В долгосрочной перспективе сокращение рабочей недели допускают 8% работодателей.

По мнению опрошенных, для введения четырехдневки придется снижать зарплату и нанимать новых людей, в результате чего упадет производительность труда, увеличатся переработки, усилится выгорание и ухудшится трудовая дисциплина, пишут «Ведомости».

Согласно опросу, никаких недостатков во введении четырехдневной рабочей недели не видят только 10% работодателей.

Опрос проводился в начале сентября среди 200 российских работодателей.

11 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможный переход на четырехдневную рабочую неделю не должен привести к снижению зарплат.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели глава кабмина заявил в начале июня. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.

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