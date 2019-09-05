Мантуров назвал четырехдневную неделю осложнением целей по экспорту

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался о том, что переход на четырехдневную рабочую неделю осложнит достижение целевых показателей по производству и экспорту. Об этом в четверг, 5 сентября, пишет ТАСС.

«Если у нас задача стоит увеличивать объем производства и увеличивать экспорт, то при традиционной трехсменной системе работы, я думаю, что будет просто физически тяжело выполнить все показатели, ну а так, наверное, все возможно», — отметил он.

Ранее в четверг министр здравоохранения России Вероника Скворцова не исключила переход на четырехдневную рабочую неделю, но отметила, что это требует всестороннего обсуждения. По мнению Скворцовой, если люди придерживаются здорового образа жизни, им есть чем занять досуг и они внутренне наполнены, то введение четырехдневки было бы плюсом.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в начале июня. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

Ранее в августе стало известно, что Министерство труда до 30 сентября должно определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели. Однако чиновникам для этого придется тщательно изучить влияние четырехдневки на экономику и сотрудников.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.