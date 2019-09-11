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Медведев исключил снижение зарплаты при возможном переходе на четырехдневку

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Возможный переход на четырехдневную рабочую неделю не должен привести к снижению зарплат. Об этом в среду, 11 сентября, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Естественно, что это не должно сопровождаться изменением заработной платы, зарплата не должна падать, а должна только расти, — цитирует премьера ТАСС.

По словам Медведева, новое трудовое законодательство должно давать человеку выбор, «как трудиться и как организовать свой рабочий день».

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил в начале июня. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.

В августе стало известно, что Министерство труда до 30 сентября должно определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели.

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