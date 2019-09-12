Москалькова оценила идею введения четырехдневной рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила идею о сокращении рабочей недели в России до четырех дней. По ее словам, это вряд ли может быть внедрено без специальных исследований.

«Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования», — цитирует Москалькову «РИА Новости» в четверг, 12 сентября.

Таким образом омбудсмен ответила на вопрос о том, не привет ли сокращение рабочей недели к более интенсивному труду.

11 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможный переход на четырехдневную рабочую неделю не должен привести к снижению зарплат. Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели глава кабмина заявил в начале июня. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.

В августе стало известно, что Министерство труда до 30 сентября должно определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели.