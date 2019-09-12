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10% россиян признались во лжи при отлучке с работы

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Фото: ТАСС/Михаил Мордасов
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Около 10% россиян, отпрашиваясь с работы, предпочитают не называть настоящую причину отсутствия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.

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По словам респондентов, поводов для обмана несколько. Чаще всего сотрудники скрывают истинную причину отсутствия на работе, потому что считают ее слишком личным вопросом или опасаются, что руководство сочтет такой повод несущественным. Кроме того, они скрывают походы на собеседования с новым работодателем.

Во время аналогичного опроса, проведенного в 2013 году, при уходе с работы выдуманную причину называли 12% респондентов, отметили авторы исследования.

11 сентября были опубликованы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об условиях труда. 79% респондентов заявили, что удовлетворены своей работой, 83% назвали отношения в коллективе хорошими или нейтральными.

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