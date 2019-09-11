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Опрос показал желание 19% россиян пройти диспансеризацию от работы

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Около 19% участников опроса, проводившегося Всероссийскии центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили о желании пройти диспансеризацию от фирмы, в которой они работают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте ВЦИОМа 11 сентября.

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Большинство респондентов (79%) отметили, что удовлетворены своей работой. «С 2012 года это значение не опускалось ниже 71% и сохраняет тенденцию прошлого года (в 2018 году 80% трудящихся россиян были удовлетворены своей нынешней работой)», — говорится в сообщении ВЦИОМа.

Говоря об условиях труда на работе, 89% респондентов сообщили, что имеют возможность сделать перерывы для еды, а 83% сообщили о хороших или нейтральных отношениях в коллективе. 14% хотели бы иметь возможность для физической разминки, а 12% хотели бы делать паузу в рабочее время, чтобы отвлечься.

В среднем респонденты, которые назвали количество рабочих часов, трудятся 49 часов в неделю (медианное значение составило 41 рабочий час в неделю).

На территории работодателя работают 70% опрошенных. Это в большей степени граждане от 45 до 59 лет (75%) и от 60 лет и старше (75%). Удаленно, на улице или в разъездах работают 26% респондентов. Чаще всего это молодое поколение — 18–24-летние (31%) и 25–34-летние (30%).

Опрос проводился 9 сентября методом телефонного интервью при участии россиян в возрасте от 18 лет. При случайной выборке стационарных и мобильных телефонных номеров было опрошено 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее в сентябре опрос сервиса по поиску работы Superjob показал, что 36% россиян не согласятся на предложение работодателя получать «серую» или «черную» зарплату. Согласно опросу, молодые россияне и женщины меньше соглашаются на «серую» и «черную» оплату труда, нежели мужчины и люди старшего поколения.

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