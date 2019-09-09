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Названы регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва и Санкт-Петербург по итогам 2018 года стали регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда, получив более 90 баллов по индексу рынка труда. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов «РИА Новости», опубликованные в понедельник, 9 сентября.

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Замыкает тройку лидеров Московская область (81,3 балла). Также в первую пятерку вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.

«Регионы – лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, у них низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда», — отметили авторы рейтинга.

Менее 20 баллов по итогам года получили республика Тыва и Карачаево-Черкессия, которые входят в группу регионов с невысокими социально-экономическими показателями. Также в конце списка оказались республики Ингушетия, Калмыкия и Алтай.

Отмечается, что по итогам 2018 года значение индекса рынка труда снизилось лишь у одного региона — это республика Хакасия. При этом эксперты отмечают, что снижение было незначительным — всего 0,5 балла.

29 августа «Известия», проанализировав данные статистики, выяснили, что сейчас в России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста. Специалисты оценивают такой уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий и связывают происходящее с нежеланием бизнесменов принимать сотрудников «серебряного» возраста.

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