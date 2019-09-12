Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Фантастический приключенческий боевик «Джон Картер» (2012) признан самым провальным фильмом в истории Голливуда. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Картина режиссера Эндрю Стэнтона рассказывает об американском военном Джоне Картере, которого отправляют на Марс, где ему приходится сражаться за свободу народов этой планеты.

Лента обошлась ее создателям как минимум в $363,7 млн, а заработала лишь $284 млн в мировом прокате. Чтобы сократить убытки, студия Disney списала $200 млн, но, несмотря на это, финансовые потери оцениваются в $136,6 млн, пишет «Газета.ру».

До «Джона Картера» самым провальным фильмом считался боевик «Остров головорезов» (1995) Ренни Харлина — картина обошлась в $115 млн, а заработала в мире лишь $15,7 млн.

По итогам прошедших выходных лидером российского проката был признан фильм ужасов «Оно 2» режиссера Андреса Мускетти, снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Лента собрала 590,9 млн рублей. Далее по сборам идут «Одесса» Валерия Тодоровского и «Королевские каникулы» Кевина Джонсона.