Фильм «Оно 2» возглавил российский прокат в выходные

Американский фильм ужасов «Оно 2» режиссера Андреса Мускетти, снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, стал лидером российского проката по итогам выходных, заработав 590,9 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com на 9 сентября.

Сюжет продолжения разворачивается спустя 27 лет после событий первой истории, когда герои встретились с клоуном Пеннивайзом, пишет REGNUM. Герои повзрослели, но один телефонный звонок вновь заставляет их собраться вместе. Съемочный процесс картины составил 86 дней. Фильм снимали под другим названием — чтобы обеспечить обстановку максимальной секретности.

Первая часть фильма «Оно» стала самым успешным ужастиком в истории жанра, собрав в мире более $500 млн выручки. Прежним лучшим достижением в $441 млн мог похвастать «Изгоняющий дьявола», уточняет телеканал «360».

Второе место по сборам досталось фильму Валерия Тодоровского «Одесса», который за выходные заработал 32,6 млн рублей. Третья строчка досталась анимационному фильму Кевина Джонсона «Королевские каникулы». Лента заработала 24,4 млн рублей.

На четвертом месте расположился фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо. Лента за выходные собрала 20,8 млн рублей, а общие сборы картины превысили 1,1 млрд рублей. Топ-5 лидеров замыкает триллер Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта «Я иду искать», который заработал выходные 20 млн рублей, а общие сборы за две недели составили 107,7 млн рублей.