Режиссер «Высотки» и «Доктора Кто» снимет новый фильм о Ларе Крофт

Съемками сиквела фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» займется режиссером Бен Уитли. Об этом пишет портал Deadline 4 сентября.

Британец Уитли работал над таким картинами, как «Высотка», «Список смертников», ряд эпизодов телесериала «Доктор Кто». По данным издания, сценаристом будущей ленты выступит Эми Джамп, уже сотрудничавшая с Уитли при работе над рядом других фильмов. Старт съемок намечен на начало 2020 года.

Главную роль вновь сыграет шведская актриса Алисия Викандер, уточняет RT.

Боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» режиссера Роара Утхауга о приключениях «расхитительницы гробниц» вышел в российском прокате 15 марта 2018 года. В предыдущих экранизациях образ Лары Крофт воплотила американская актриса Анджелина Джоли. Перезапуск франшизы провалился в американском прокате — при бюджете в $94 млн удалось собрать всего $58 млн. При этом «Лара Крофт» сумела привлечь международного зрителя, и в результате мировые сборы составили $274 млн.

Мировая премьера сиквела запланирована на 19 марта 2021 года.