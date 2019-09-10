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Пирс Броснан призвал уступить роль Бонда женщине

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Фото: Global Look Press/ImagePressAgency
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Британский и американский актер Пирс Броснан, сыгравший роль Джеймса Бонда в четырех фильмах франшизы, одобрил решение сделать агентом 007 женщину. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Я думаю, за последние 40 лет мы насмотрелись, как это делают парни. Уйдите с дороги, ребята, и поставьте на это место женщину», — приводит слова артиста телеканал «360».

66-летний актер также выразил уверенность в том, что новая лента о Бонде станет «волнующей и захватывающей».

В юбилейном, 25-м, фильме о Джеймсе Бонде агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. По сюжету ленты, получившей название «Нет времени умирать», Бонд оставляет службу, а его номер переходит новому агенту — персонажу Линч. Дальнейшие события потребуют участия самого Джеймса Бонда в исполнении Дэниэла Крэйга. На экраны фильм выйдет в апреле 2020 года, пишет НСН.

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