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Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде

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Фото: Global Look Press/EIBNER/EXPA/Johann Groder
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Стюарт Кэмп, менеджер известного британского певца Эда Ширана прокомментировал информацию о том, что музыкант может написать главную тему к 25-му фильму о Джеймсе Бонде No Time To Die. Об этом сообщило издание Music Week.

По его словам, он и Ширан познакомились с продюсером картины Барбарой Брокколи в Дублине в 2017 году и все были заинтересованы в сотрудничестве.

Затем режиссером фильма назначили Дэнни Бойла, с которым певец ранее работал в картине «Вчера», однако затем заменили на другого режиссера. С певцом никто не связывался, но он действительно хотел бы принять участие в данной работе.

28 августа Эд Ширан объявил о планах сделать перерыв в выступлениях после завершения мирового двухгодичного турне Divide. Тур был признан самым кассовым в истории. Он собрал $755,6 млн. Так исполнитель побил рекорд ирландской рок-группы U2, собравшей в рамках турне «U2 360°» с 2009 по 2011 год $736,4 млн.

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