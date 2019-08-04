Принцу Чарльзу предложили сняться в фильме о Джеймсе Бонде

Наследник британского престола принц Чарльз может принять участие в съемках 25-го фильма о приключениях вымышленного агента Ми-6 Джеймса Бонда.

Предложение сыграть роль камео (самого себя. — Ред.) представитель королевской семьи получил во время визита на съемочную площадку, где встретился с исполнителем главной роли — Дэниелом Крэйгом.

Источник, близкий к съемкам, рассказал The Sun, что Чарльз — воплощение всего британского и идеально подходит для участия в картине. Поклонники Бонда по всему миру будут в восторге от его появления на экране, уверен он.

Издание напоминает, что принц Чарльз может последовать примеру своей матери. В 2012 году королева Елизавета II появилась в ролике, снятом к лондонской Олимпиаде, где в роли Бонда также выступил Дэниел Крэйг, отмечает «Газета.ру».

25-й фильм о спецагенте получил рабочее название Shatterhand. Это псевдоним Эрнста Ставро Блофельда, героя, придуманного автором книг об агенте 007 Яном Флемингом. Картина должна выйти в прокат 8 апреля 2020 года. Съемки ведутся в Италии и Великобритании.

В июле сообщалось, что на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Она сыграет не самого Бонда, а нового персонажа, которому передадут номер агента 007 после его ухода из спецслужбы.