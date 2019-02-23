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СМИ раскрыли рабочее название нового фильма о Джеймсе Бонде

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Фото: TASS/ZUMA
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Издание The Guardian сообщило 22 февраля, что 25-й фильм о Джеймсе Бонде получил рабочее название Shatterhand.

Отмечается, что такое название упомянуто в новостной рассылке издания Production Weekly, которое посвящено киноиндустрии.

Shatterhand — это псевдоним Эрнста Ставро Блофельда, героя, придуманного писателем, автором книг о Джеймсе Бонде Яном Флемингом.

Начало съемок фильма намечено на 6 апреля этого года, а премьера должна состояться 8 апреля 2020 года.

Ранее, 20 февраля, были названы претенденты на роль следующего Джеймса Бонда. Главным кандидатом назван британский актер Том Хиддлстон, на втором месте в рейтинге вероятных «новых Бондов» оказалась звезда сериала «Тайны Смолвиля» Джастин Хартли, а замкнул тройку лидеров Ричард Мэдден, сыгравший в «Игре престолов» и «Медичи».

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