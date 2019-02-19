Джеймс Кэмерон раскрыл подробности сюжета «Аватара 2»

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о работе над второй частью фантастического блокбастера «Аватар» и раскрыл подробности о сюжете новой картины.

Первая часть фильма заканчивается на том, что военный Джейк Салли собирается начать совершенно новую жизнь — оставить свое земное тело и поселиться среди племени Нави со своей возлюбленной Нейтири.

В продолжении зрители увидят, к чему пришли отношения пары, пишет портал Empire.

Так, у Салли появится дочь, которой по сценарию будет уже восемь лет.

По словам Кэмерона, он уже снял один из важнейших эпизодов нового фильма. В нем девочка станет свидетелем крупной ссоры своих родителей.

Съемки игровых моментов фильма займут еще пять месяцев. Выход картины запланирован на декабрь 2020 года.

Режиссер отметил, что планируется и третья часть «Аватара». Она выйдет в декабре 2021 года.

10 февраля Кэмерон, являющийся также автором первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма о роботе.