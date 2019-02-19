Прямой эфир

Джеймс Кэмерон раскрыл подробности сюжета «Аватара 2»

0
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о работе над второй частью фантастического блокбастера «Аватар» и раскрыл подробности о сюжете новой картины.

Первая часть фильма заканчивается на том, что военный Джейк Салли собирается начать совершенно новую жизнь — оставить свое земное тело и поселиться среди племени Нави со своей возлюбленной Нейтири.

В продолжении зрители увидят, к чему пришли отношения пары, пишет портал Empire.

Так, у Салли появится дочь, которой по сценарию будет уже восемь лет.

По словам Кэмерона, он уже снял один из важнейших эпизодов нового фильма. В нем девочка станет свидетелем крупной ссоры своих родителей.

Съемки игровых моментов фильма займут еще пять месяцев. Выход картины запланирован на декабрь 2020 года.

Режиссер отметил, что планируется и третья часть «Аватара». Она выйдет в декабре 2021 года.

10 февраля Кэмерон, являющийся также автором первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма о роботе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США
Российские фильмы побили рекорды по сборам в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017