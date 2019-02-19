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Российские фильмы побили рекорды по сборам в 2018 году

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Фото: Depositphotos
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В 2018 году российские фильмы собрали в прокате рекордные 13,8 млрд рублей. Об этом заявил глава Министерства культуры России Владимир Мединский в ходе встречи с руководителями ведущих отечественных кинокомпаний.

Министр напомнил, что в прошлом году в прокат вышли 142 российских фильма, 35 из которых были выпущены непосредственно при поддержке Минкультуры. Также Мединский отметил успехи в программе кинофикации, подчеркнув, что на данный момент в стране функционируют 787 кинозалов, больше половины из которых открыли в 2018 году, сообщает телеканал «360».

Кроме того, чиновник указал на то, что сразу три российских ленты, снятых при поддержке министерства, были выдвинуты на премию «Оскар»: «Айка» от Казахстана, «Спитак» от Армении и «Собибор» от России.

«Нам не жалко, мы бы и от Франции что-нибудь выдвинули, если бы к нам обратились коллеги», — цитирует Мединского «Федеральное агентство новостей».

Участие во встрече с главой Минкультуры приняли Алексей Учитель, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Александр Роднянский и др.

8 февраля сообщалось, что Владимир Мединский анонсировал новые правила субсидирования кинотеатров.

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