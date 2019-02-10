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Джеймс Кэмерон раскрыл название нового фильма «Терминатор»

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Фото: Global Look Press/Keith Mayhew/ZUMAPRESS
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Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, являющийся автором первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма. Об этом сообщает Yahoo.

«Мы называем его «Терминатор: Темная Судьба». Это наше рабочее название прямо сейчас», –– заявил режиссер.

По данным портала, сюжет картины будет разворачиваться во время «судного дня», рассказывая историю, произошедшую до событий в картине «Терминатор. Восстание машин».

Работает над картиной, помимо Кэмерона, режиссер «Дэдпула» Тим Миллер.

Премьера фильма запланирована на 31 октября этого года.

В апреле прошлого года Кэмерон заявил о желании снять еще четыре фильма о вселенной «Аватара».

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