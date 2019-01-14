Дочь Шварценеггера выходит замуж за Криса Пратта
Американский актер Крис Пратт сделал предложение своей возлюбленной — дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Об этом 39-летний артист сообщил на своей странице в Instagram.
«Дорогая Кэтрин, как я счастлив, что ты сказала «да»! Я в восторге, что женюсь на тебе», — написал он.
Sweet Katherine, so happy you said yes! I’m thrilled to be marrying you. Proud to live boldly in faith with you. Here we go! 💍🙏♥️
Публикация от chris pratt (@prattprattpratt) 13 Янв 2019 в 11:12 PST
Летом 2017 года Пратт расстался с актрисой Анной Фэрис. О его романе с 29-летней Кэтрин Шварценеггер стало известно год спустя.
В конце ноября прошлого года американский режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэле Пик. Свадебная церемония состоялась в Лос-Анджелесе.