Дочь Шварценеггера выходит замуж за Криса Пратта

Американский актер Крис Пратт сделал предложение своей возлюбленной — дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Об этом 39-летний артист сообщил на своей странице в Instagram.

«Дорогая Кэтрин, как я счастлив, что ты сказала «да»! Я в восторге, что женюсь на тебе», — написал он.

Летом 2017 года Пратт расстался с актрисой Анной Фэрис. О его романе с 29-летней Кэтрин Шварценеггер стало известно год спустя.

В конце ноября прошлого года американский режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэле Пик. Свадебная церемония состоялась в Лос-Анджелесе.