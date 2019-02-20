Названы претенденты на роль следующего Джеймса Бонда

Издание The Mirror назвало претендентов на роль Джеймса Бонда в новом фильме.

Главным кандидатом назван британский актер Том Хиддлстон.

На втором месте в рейтинге вероятных «новых Бондов» оказался звезда сериала «Тайны Смолвиля» Джастин Хартли.

Замкнул тройку лидеров Ричард Мэдден, сыгравший в «Игре Престолов» и «Медичи».

Как пишет издание, чуть меньше шансов на участие в бондиане имеют, сыгравший князя Андрея Болконского в сериале «Война и мира» Джеймс Нортон и известный по фильмам «Тор» темнокожий актер Идрис Эльба.

18 февраля звезда бондианы и сериала «Ганнибал» Мадс Миккельсен во время визита в Москву назвал самый пронзительный русский фильм.