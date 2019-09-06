Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Опасные секреты» (16+)

Режиссер: Гэвин Худ, в ролях: Кира Найтли, Мэттью Гуд, Рэйф Файнс, Мэтт Смит, Индира Варма, МайАнна Бёринг, Рис Иванс, Джек Фартинг, Тэмсин Грег, Кэтерин Келли и др.

Шпионка британской разведки Кэтрин Ган обнародует засекреченное электронное письмо, в котором изобличаются американское и британское правительства в их незаконном вторжении в Ирак. Адвокаты Кэтрин пытаются оправдать ее действия в суде — ей вменяют нарушение закона о государственной тайне. Под угрозой ее жизнь, свобода и брак, но ей необходимо отстоять свои убеждения…

«Куда ты пропала, Бернадетт?» (16+)

Фото: Вольга

Режиссер: Ричард Линклейтер, в ролях: Кейт Бланшетт, Джуди Грир, Кристен Уиг, Тройэн Эвери Беллисарио, Билли Крудап, Лоренс Фишбёрн, Меган Маллалли, Стив Зан

У Бернадетт, очаровательной женщины и талантливого архитектора, есть всё: прекрасный дом, замечательная дочь, успешный и любящий муж. Хоть она и выбивалась из «безупречной» компании соседских мамаш, никто не мог представить, что в один прекрасный день Бернадетт просто исчезнет без следа.

«Одесса» (18+)

Фото: WDSSPR

Режиссер: Валерий Тодоровский, в ролях: Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Владимир Кошевой и др.

Одесса, август 1970 года. Самая жара. Город забит курортниками. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне, прилетают из Москвы их зять — репортер «Известий» Борис и его восьмилетний сын Валерик. Но именно в день их прилета в городе объявляют холерный карантин. Так приехавший на пару дней московский журналист погружается в мир, преображенный серьезной опасностью. Вскроются семейные тайны, произойдут невероятные события и случится большая запретная любовь.

Открытие второго концертного сезона. Все симфонии Чайковского (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра откроют второй концертный сезон зала «Зарядье». В программе трех концертов — все симфонии Петра Ильича Чайковского, а также выступления лауреатов XVI Международного конкурса имени Чайковского.

В программе первого концерта прозвучат Первая и Четвертая симфонии, также Ариозо Мазепы (переложение для тромбона) из одноименной оперы композитора. На втором концерте зрители услышат Симфонии № 2 и № 5, а также Вальс-скерцо для скрипки с оркестром. В завершение цикла будут исполнены Третья и Шестая симфонии, а также Ария Ленского из «Евгения Онегина» (переложение для флейты).

7 сентября, 16.00 и 20.00, 8 сентября, 12.00. Концертный зал «Зарядье»

Фестиваль «Театральный марш» (0+)

Фото: mosgorsad.ru

В рамках ежегодного фестиваля гости увидят спектакли 10 московских театров под открытым небом. С самого утра и до позднего вечера в саду «Эрмитаж» будут демонстрироваться постановки Театра на Таганке, Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Центра имени Всеволода Мейерхольда, хореографического театра «Балет Москва», театра «Школа драматического искусства», «Школы современной пьесы» и других известных коллективов.

7 сентября, с 11.00 до 22.45, сад «Эрмитаж»

«Сны господина де Мольера» (16+)

Фото: enkom.ru

Постановка режиссера Павла Сафонова по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» привлечет в театр любителей ярких сценографических решений. Спектакль назван снами, потому что действительность, по мнению режиссера, порой напоминает дурной сон.

6 сентября, 19.00, «Ленком»

«Маленькие трагедии. А.С. Пушкин» (16+)

Фото: maly.ru

Режиссерский дебют народного артиста Вячеслава Езепова, который исполнил в этом спектакле сразу три роли: Сальери, Барона и Председателя. Емкие, лаконичные драматические новеллы русского классика как нельзя лучше подходят для малой сцены, где разговор артиста и зрителя происходит на максимально близком расстоянии. Зависть, ревность, жадность, безрассудство — вечные пороки человека, о них писал Пушкин, о них же говорит Малый театр в своей постановке.

6 сентября, 18.30, Малый театр, Малая сцена на Ордынке

«Любовницы» (18+)

Фото: theatreofnations.ru

Режиссер Светлана Землякова поставила спектакль по роману нобелевского лауреата Эльфриды Елинек. Героини постановки стремятся к лучшей жизни. Бригитта шьет нижнее белье на фабрике в большом городе, Паула только мечтает стать портнихой. Но вовсе не работа может привести их к заветной цели — собственному уютному домику. В этом мире выбор небольшой: выйти замуж или проиграть, оказавшись на обочине жизни...

6,7 сентября, 20.00, Театр Наций, Малая сцена

«Три сестры» (18+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Режиссёр Константин Богомолов поставил знаменитую пьесу Чехова, причем попытался сделать этот текст предельно живым, современным, естественным. На сцене перед зрителем предстанет реальность военного провинциального городка, которая связана с конкретными, ситуативными человеческими проявлениями: любовью, эмоциями, отношениями.

7 сентября, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова

«Пер Гюнт» (16+)

Фото: vakhtangov.ru

Постановка режиссера Юрия Бутусова по одноименной пьесе Генриха Ибсена. Многоплановость композиции, переплетение гротеска, социальной сатиры, лирики, реалистических и фантастических элементов придают произведению художественный объем. Впрочем, Юрий Бутусов, как всегда, сочиняет на основе исходного текста свой авторский мир — парадоксальный, абсурдистский и захватывающий.

7, 8 сентября, 19.00, Театр имени Е. Вахтангова

«Дон Жуан» (16+)

Фото: satirikon.ru

Режиссер Егор Перегудов поставил знаменитую пьесу Мольера с участием лучших артистов театра — заглавную роль сыграл Тимофей Трибунцев, а роль Сганареля, написанную Мольером для себя, — Константин Райкин.

8 сентября, 19.00, Театр «Сатирикон»

«Любовник» (16+)

Фото: mmdm.ru

Изабель Юппер, признанная звезда мирового кинематографа, представит в России моноспектакль «Любовник» по повести Маргерит Дюрас. Юппер сегодня — одна из самых востребованных актрис европейского кинематографа. Дважды лауреат Каннского кинофестиваля, трижды — Венецианского, Юппер предпочитает работать с режиссерами авторского кино. Муза Пола Верховена, Михаэля Ханеке, Франсуа Озона, Юппер привлекает своей смелостью, сексуальностью и загадочной отстраненностью.

8 сентября, 18.00, Московской международный дом музыки (Светлановский зал)

Обновление постоянной экспозиции Новой Третьяковки (0+)

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Два «Черных квадрата», акварели Павла Филонова и офорты Марка Шагала, отдельные залы Дейнеки и Татлина — вот лишь немногие сюрпризы реорганизованной постоянной экспозиции Новой Третьяковки. Кураторы музея пересмотрели расположение хрестоматийных работ и дополнили их произведениями, ранее хранившимися в запасниках. Главное — изменился сам подход: теперь вместо единожды сформированного набора экспонатов зрители увидят «вариации на тему».

Новая Третьяковка, четвертый этаж

«Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры» (6+)

В 13 залах Главного штаба демонстрируются почти все картины, принадлежавшие Ивану и Михаилу Морозовым, после революции попавшие в Музей нового западного искусства, а в 1948 году разделенные между двумя столицами. И если «щукинские» вещи ранее уже соединялись в Париже, то «морозовские» в таком составе выставлены впервые.

До 6 октября, Эрмитаж, Главный штаб