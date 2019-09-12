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Путин назвал общие ценности всех конфессий залогом устойчивости России

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин назвал морально-этические ценности всех российских религий залогом государственной устойчивости. Об этом 12 сентября сообщает «РИА Новости».

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Президент отметил, что, несмотря на многоконфессиональность страны, ценности в основе всех религий остаются одинаковыми.

«Что касается морально-этической составляющей, они практически все одинаковы. То, что в наших народах сохраняется такое отношение к этим ценностям, — это главный залог нашей государственной устойчивости», — рассказал Путин в селе Ботлих во время встречи с дагестанскими ополченцами, участвовавшими в боях с террористами в августе и сентябре 1999 года.

Глава российского государства обратил внимание на то, что в Дагестане за последние годы возвели 2 тыс. мечетей. «Те, кто сюда приходили с оружием в руках, под знаменем ислама, они бы никогда столько мечетей здесь не построили», — заявил он.

«Бандиты, когда сюда пришли, делали очень много демагогических заявлений. (…) Я помню, когда приезжал в 1999 году, вы же мне тогда говорили: «Они, когда уходили, обокрали дома, последнее у людей забрали — старенький телевизор, старенький холодильник грузили на грузовики и увозили», — вспомнил Путин и поблагодарил дагестанцев, пообещавших, что они вместе со своими детьми «где надо, будут стоять» для защиты страны.

В Дагестан на 20-летнюю годовщину отражения нападения террористов на республику президент прибыл ранее в этот же день.

По официальным данным, в результате атаки погибли 279 и получили ранения свыше 800 солдат и офицеров. Потери боевиков в Дагестане — около 2500 убитыми. За нападение на Дагестан были осуждены более 70 человек. Семеро, в том числе Басаев и Хаттаб, впоследствии были уничтожены в ходе спецопераций.

2 августа Путин подписал закон, дающий статус участника боевых действий ополченцам, которые помогали защищать Дагестан от террористов в августе-сентябре 1999 года.

Основные мероприятия по празднованию отражения нападения намечены на 15 сентября.

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