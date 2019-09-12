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Путин возложил цветы к мемориалу ветеранам войн в Дагестане

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин в четверг, 12 сентября, посетил село Болтлих (Дагестан) и возложил цветы к памятнику ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), Афганской войны и других конфликтов.

Лидер государства постоял около вечного огня, а затем преклонил колено и возложил букет цветов к монументу, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Мемориал был создан местным скульптором Хизри Асадулаевым. Он является уроженцем села Ботлих, а сейчас проживает в Минске. Памятник изображает советского солдата времен Второй мировой войны, ополченца и воина-интернационалиста. Он был открыт накануне.

Каждая из фигур символизирует защитника русской земли. Солдат смог отстоять родину в борьбе с фашистскими захватчиками, а ополченец и интернационалист демонстрируют готовность и в будущем защищать страну от любого агрессора.

Путин прилетел в Дагестан на 20-летнюю годовщину отражения нападения террористов на республику.

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