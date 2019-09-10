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Путин назначил нового прокурора Дагестана

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Фото: Прокуратура Республики Дагестан
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Президент России Владимир Путин назначил прокурором Дагестана Алексея Ежова, ранее занимавшего пост вице-прокурора республики. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Ежов сменил на посту Дениса Попова, который ранее 10 сентября был назначен прокурором Москвы.

Алексей Ежов работает в органах прокуратуры с 2001 года. Ранее работал старшим помощником прокурора Республики Хакасия, первым заместителем прокурора и прокурором города Абакана Республики Хакасия.

Попов сменил в должности врио прокурора города Москвы Олега Монакова. Предыдущий прокурор столицы Владимир Чуриков освобожден от должности в декабре 2018 года.

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