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Путин назначил нового прокурора Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин назначил новым прокурором Москвы Дениса Попова. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Попов работает в органах прокуратуры с 2000 года. В последнее время он занимал должность прокурора Республики Дагестан. Также он был прокурором Хакасии, первым заместителем прокурора Тульской области и измайловским межрайонным прокурором г. Москвы.

До этого и.о. прокурора столицы был Олег Монаков. Прокурор Москвы Владимир Чуриков был освобожден от должности в декабре 2018 года. Причины отставки не сообщались.

8 сентября министром внутренних дел Крыма был назначен Павел Каранда, который до этого был врио министра. Олег Торубаров, который возглавлял ведомство до него, вышел на пенсию.

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