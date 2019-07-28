В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах

В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль. Об этом 27 июля сообщил портал «Информатор».

Мужчине сразу же предложили пройти проверку на алкоголь или проехать на экспертизу в медучреждение, однако он отказался. При этом чиновник постоянно икал и не понимал, зачем у него забрали документы и кто такие понятые.

После долгого и сложного диалога с патрульными Леляк устал и якобы огласился на прохождение экспертизы. Но как только мужчина закрыл свою машину, он убежал в кусты и скрылся в неизвестном направлении.

Отмечается, что по закону полицейские не имели права задержать прокурора, а также не могли забрать его машину на штрафную стоянку. Поэтому мужчине позже придет повестка в суд.

«А авто он или заберет сам, когда выберется из кустов и удостоверится, что полиция уехала и ему ничего не угрожает. Или, если он все-таки немного чтит закон, вызовет драйвера. Еще есть вариант, что Ярослав Александрович вспомнит о своем Chevrolet, когда протрезвеет, но не факт, что вспомнит, где его оставил», — отметило издание.

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