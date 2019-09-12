Владимир Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин в четверг, 12 сентября, прилетел в Дагестан на 20-летнюю годовщину отражения нападения террористов на республику. Об этом сообщает «РИА Новости».

Из аэропорта Махачкалы президент отправится в Ботлих, чтобы возложить венок к памятнику погибших воинов, а также пообщаться с местными ополченцами, отмечает «Газета.ру».

В Дагестане сейчас отмечают годовщину событий 1999 года — вторжение на территорию республики «Исламской миротворческой бригады» под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба и их разгром. Целью нападавших декларировалось «освобождение мусульман от ущемления пророссийской властью».

По официальным данным, в результате атаки погибли 279 и получили ранения свыше 800 солдат и офицеров. Потери боевиков в Дагестане — около 2500 убитыми. За нападение на Дагестан были осуждены более 70 человек. Семеро, в том числе Басаев и Хаттаб, впоследствии были уничтожены в ходе спецопераций.

2 августа Путин подписал закон, дающий статус участника боевых действий ополченцам, которые помогали защищать Дагестан от террористов в августе-сентябре 1999 года.

Основные мероприятия по празднованию отражения нападения намечены на 15 сентября.